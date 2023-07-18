Популярная ведущая, блогер, а теперь и актриса Анастасия Ивлеева исполнит главную роль в предстоящем фильме «Мальвина». Об этом сообщили в пресс-службе продюсерской компании «Марс Медиа». Партнерами Насти по площадке станут актер Никита Ефремов и актриса Марина Васильева. Режиссер картины – Дарья Чаруша, которая также будет отвечать за оригинальную музыку в фильме.

По словам Ивлеевой, ей очень импонирует героиня, которую она воплотит на экране. «Мальвина уникальна. Кайфую от того, что могу быть максимально смелой». Настя отметила, что ее героиня не боится говорить, что думает, называя вещи своими именами.

Фильм «Мальвина» расскажет историю Василисы, которая была невероятно талантливой в детстве, но к своему 30-летию утратила цель в жизни. На помощь ей приходит воображаемая подруга, которую Вася придумала себе в детстве, по имени «Мальвина». Вымышленный персонаж поможет героине фильма вспомнить о своей мечте и идти к намеченной цели.

Премьера фильма запланирована на 28 марта 2024 года.