Актеры и сценаристы, работающие в Голливуде, при поддержке профсоюза SAG-AFTRA начали масштабную забастовку с требованиями об увеличении зарплатных отчислений, получаемых от показов на стриминговых сервисах. Также американские кинематографисты добиваются введения ограничений на применение технологий на основе ИИ при создании фильмов и телевизионных продуктов.

Забастовку артистов в Голливуде прокомментировал председатель Независимого российского профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. По его словам, нынешняя забастовка голливудских актеров – это действительно беспрецедентное событие в США, поскольку последняя подобная акция проходила около 90 лет назад.

Массовые протесты сценаристов время от времени случались в Голливуде, однако сейчас под знаменами профсоюза SAG-AFTRA выступили как актеры, так и сценаристы. По словам Кириса, доходы американских студий, занимающихся съемками фильмов и сериалов, начали стремительно падать в последнее время. Кризисная ситуация в Голливуде сложилась под воздействием множества факторов, в том числе и из-за сокращения проката американских картин в России, резюмировал эксперт.