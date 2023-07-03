Звезда телевизионного сериала «Триггер», российский актер Роман Маякин в настоящий момент принимает участие в съемочном процессе нового сериала под названием «Плакса», который затрагивает актуальную тему школьного буллинга. Роман поделился своими мыслями о трудностях воспитания собственного 12-летнего сына, рассказал о браке с возлюбленной и своем «романе» с актрисой Агатой Муцениеце.

По словам актера, он учился в школе в 90-е годы, когда понятие буллинг можно было применить не только к подростковой среде, а и ко всей стране в целом. Роман признался, что жизнь научила его защищаться и доминировать, однако он со своими школьными друзьями никогда ни над кем не издевался. Актер признался, что в жизни его сына Михаила также случаются разные моменты в школе. Бывало, что Роман советовал своему сыну «дать сдачи», поскольку иначе решить вопрос не получиться.

В новом проекте «Плакса» Маякин работает вместе с актрисой Агатой Муцениеце (они играют родителей девочки над которой издеваются в школе). В прошлом году журналисты подозревали актера в романе с Агатой. По словам Маякина, в прошлом году он случайно попал на премьеру фильма вместе с Агатой из-за чего журналисты сразу приписали им роман. Однако актер подчеркнул, что ему очень легко работать и комфортно общаться с Муцениеце.

Также актер рассказал, что считает себя почти счастливым человеком, которому просто необходимо немного выспаться. По его словам, он ощущает себя счастливым со своей возлюбленной журналисткой Кристиной Вайсберг. Актер резюмировал, что каждый человек может ощутить себя счастливым только тогда, когда начнет заботиться о ком-то. Однако забота не должна перерасти в фанатизм, добавил Маякин.