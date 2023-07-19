Актер Михаил Горевой, который принимал участие в съемках фильма «Шпионский мост» Стивена Спилберга и картины «Не время умирать», заявил, что в России съемочный процесс представляет собой «героический ад».

Он рассказал, что за рубежом в съемках участвуют профессионалы, которые отлично знают свою работу и выполняют ее в хороших условиях. В России же все по-другому.

«Я жил какое-то время за рубежом и хорошо понимаю, что здесь я как телефон, который работает от сети. А там я на батарейках, которые садятся», – высказался актер.

При этом он добавил, что дома все же работать комфортнее, так как имеется более привычная социальная среда и отсутствует языковой барьер. Но отличия все же огромны.

За рубежом, по словам актера, подготовка фильма к съемке занимает много времени, продумываются все подробности и мельчайшие детали. В РФ больше надеются на собственные силы и удачу, поэтому данный этап практически полностью игнорируют.