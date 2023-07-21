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Режиссер советского фильма «Приключения Буратино» Леонид Нечаев просмотрел около четырех тысяч претендентов во время проб на главную роль в картине. Об этом рассказал журналистам «АиФ» российский актер театра и кино Дмитрий Иосифов.

По его словам, после успеха на пробах он не испытывал чрезмерной гордости поскольку ужасно сильно стеснялся камеры. «Когда я узнал, что на роль Буратино дядя Леня Нечаев отсмотрел четыре тысячи мальчиков, никакой особой гордости не испытал. Я ужасно зажимался перед камерой», – объяснил актер.

В начале Иосифова утвердили на роль Арлекино, однако впоследствии оператор картины Юрий Елхов предложил режиссеру Нечаеву попробовать молодого актера на главную роль Буратино. Однако Нечаев заявил, что не видит в мальчике главного героя.

Тогда Елхов предложил загримировать Дмитрия в образ Буратино, чтобы он подавал реплики уже утвержденным артистам в картине во время репетиций. После этого Леонид Нечаев изменил свое мнение и утвердил Иосифова на главную роль.

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