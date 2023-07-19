Актер Дуэйн Скала Джонсон бьет рекорды, получив самый большой гонорар за свою новую роль в фильме от Amazon под названием «Красный» (Red One). По информации от The Direct, сумма равна 50 миллионов долларов. Таким образом, Дуэйн Скала Джонсон становится обладателем самой высокой зарплаты за актерскую роль в кино, и это рекорд среди всех актеров.

Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон возвратится в сагу «Форсаж» после шести лет перерыва. Интересно, что его возвращение будет представлено в сцене, идущей после титров фильма.

Напомним, что Дуэйн Скала Джонсон – универсальный талант, начавший свою карьеру как рестлер, а затем ставший известным благодаря своим ярким ролям в таких фильмах, как «Разлом Сан-Андреас», «Кровью и потом: Анаболики», «Эмпайр-стейт». Он также стал незаменимой частью культовой кинофраншизы «Форсаж».