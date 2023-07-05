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В интервью с ComicBook актер Дэниел Рэдклифф заявил, что не желает принимать участие в телесериале о Гарри Поттере.

Он отметил, что судя по его пониманию, история будет рассказана с самого начала, и создатели не будут искать способы включить старого Гарри в эпизодическую роль. Рэдклифф ясно выразил свое нежелание быть частью этого проекта, хотя пожелал успеха всей команде.

В апреле HBO выпустил первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере, который обещает точно передать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом волшебнике. Согласно слухам, главную роль в сериале может исполнить Тоби Вульф, Гермиону сыграет Бронте Кармайкл, а Рона – Джошуа Пикеринг.

Возникают также догадки, что Том Фелтон может вернуться в сериал в роли Люциуса Малфоя, главы семьи Малфоев. Однако пока телеканал HBO не подтвердил эти теории фанатов.

Известно лишь, что каждый сезон сериала будет основан на одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, а главные роли исполнят новые актеры.

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