В ходе фестиваля искусств в Витебске актер Николай Бурляев прокомментировал запрет фильмов Тарковского на Украине и призвал к единству славянского мира. Николай открыто высказывает свою позицию по специальной военной операции из-за чего был включен в санкционные списки ЕС, США, Канады и других стран Запада.

По словам актера, его жизнь после введения санкций против него никак не изменилась. Бурляев подчеркнул, что его предки родом из Украины, поэтому ему не безразличны события, которые в настоящий момент происходят на украинской земле.

При этом введенные Украиной санкции в отношении актеров и фильмов, по мнению Бурляева, лишат украинский народ прекрасных произведений искусств и мастерской актерской игры их соотечественников. Например, отмена фильма «Иваново детство», в котором сыграли замечательные украинские актеры Николай Гринько и Дмитрий Милютенко, не позволит украинскому зрителю насладиться отличной картиной.

Также актер добавил, что в России никто не отказывается от украинской культуры и с удовольствием слушают украинские песни.