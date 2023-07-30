Некогда популярный в России актер украинского происхождения Алексей Зубков, известный отечественному зрителю по ролям в российских проектах «Икорный барон», «Последний рубеж», «Спросите у осени», «День святого Валентина», «Спасти Веру», «Вероника» отрекся от России и перебрался жить на Украину.

С 2014 года актер стал реже сниматься в новых российских фильмах и сериалах. А затем и вовсе принял решение переехать на Украину, где проживает со своей супругой, актрисой Татьяной Шляховой. По словам Зубкова, российский кинематограф помог ему получить известность и заработать неплохие деньги. Однако он всегда себя ощущал себя украинцем, поэтому и решился на переезд.

Алексей Зубков родился в семье военных в Мурманске, где прожил до 14 лет. После того, как его отец вышел на пенсию, семья перебралась в Киев. В юности он мечтал стать моряком, однако из-за проблем со здоровьем ему этого сделать не удалось. Однако он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После получения диплома он стал работать в Национальном академическом драматическом театре имени И. Франко. Помимо ролей в театре, актер стал сниматься и в кино. Кроме украинских режиссеров, он стал сотрудничать и с российскими. После приобретения популярности в России, он и вовсе стал активно принимать участие в российских проектах. Сейчас актер продолжает свою творческую деятельность на Украине.