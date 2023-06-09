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Во втором сезоне сериала «Уэнсдей» Тима Бертона главные персонажи практически полностью уйдут от романтики и любовных сцен, полностью сконцентрировавшись на тематике ужасов. Об этом рассказала звезда сериала Дженна Ортега.

Она отметила, что в первом сезоне шоу создатели сосредоточились на “любовном треугольнике”, однако зрителям это было не интересно из-за отсутствия всякого смысла. Также Ортега заявила, что во второй части сериала она будет не только исполнять главную роль, но и выступит в качестве продюсера.

Режиссер Стивен Денайт ранее подверг критике Ортегу за ее “чрезмерную токсичность”. Она самостоятельно изменяла реплики в сценарии так, что они теряли всякий смысл, вела себя совсем не как профессионал.

«Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны. Я люблю результаты ее работы, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе», – заявил Денайт.

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