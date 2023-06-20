Актер Александр Горбатов, получивший широкую известность после фильма “Шаляпин”, опубликовал в социальной сети бэкстейдж со съемок нового сериала под названием “Цербер”. Это детектив, который рассказывает о событиях, последовавших за восстанием декабристов.

Зимой 1826 года следователи разыскивают всех участников событий, когда выясняется, что донесшие на декабристов свидетели мертвы. Начинается расследование, которое ведет московский сыщик Тимофей Трибунцев, роль которого как раз и исполняет Горбатов. Также у следователя есть помощник, которого для этой цели освободили из-под стражи. Его образ воплотил Сергей Марин.

На снимке, опубликованном Горбатовым в Сети, его гримируют для съемок в Санкт-Петербурге, в Царском селе. Сериал, режиссером которого является Владимир Щегольков, снимается с ноября прошлого года.