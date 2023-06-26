Мировая премьера немого фильма «Золотая лихорадка» состоялась 26 июня 1925 года. Этот фильм не только прославил Чарли Чаплина в роли исполнителя главной роли, но и подтвердил его талант как режиссера, сценариста, продюсера и композитора киноленты, отмечает «Царьград».

«Золотая лихорадка» является примером классической «чаплиновской комедии» и содержит все характерные элементы. В фильме присутствует канонический образ Бродяги, а также множество смешных ситуаций, приправленных авантюризмом и трюкачеством. И, конечно же, нельзя не упомянуть знаменитую сцену, где главный герой ест собственный ботинок. Все это и множество других развлечений не оставили зрителей равнодушными почти сто лет назад и продолжают радовать и сегодня.

Интересно, что мы привыкли видеть Чарли Чаплина в первую очередь как комедианта, хотя его наиболее известные работы, такие как «Цирк» и «Огни большого города», являются произведениями более сложного жанра – трагикомедиями. В любом случае, Чарли Чаплин занимает особое место в мировом кинематографе.