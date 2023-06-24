На фестивале патриотического кино “Малая Земля” актер Борис Галкин упомянул о нескольких своих коллегах и представителях шоу-бизнеса. Больше всего от него досталось певице Алле Пугачевой.

Галкин отметил, что она действительно возомнила себя примадонной и сделала большую ошибку, считая, что незаменима.

“Пугачева думала, что она незаменима для России. Глубоко ошиблась. Да много чести ей время уделять! Мне даже говорить о ней не хочется, простите. Ну что у нас, других тем нет, в конце концов?!”, – сказал Галкин.

Также он высказался об Аде Роговцевой, которая вдруг превратилась в жуткую русофобку. По словам Галкина, виновата в этом не сама актриса, а та националистическая пропаганда, которой киевский режим на протяжении 10 и более лет закармливал весь украинский народ.