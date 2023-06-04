Киноляпы встречаются во многих фильмах, причем как в отечественных, так и зарубежных. И даже во многих шедевральных советских кинолентах можно увидеть такие неточности и несостыковки.

Так во всеми любимом советском кинофильме «Девчата», снятом в 1962 году, замечен явный киноляп. В сцене, когда Вера Круглова получает письмо, Тося положила его на стул. А вот в следующем кадре конверта на стуле уже не было. В фильме «Д’Артатьян и три мушкетера» в сцене драки главного героя в одном сапоге можно заметить в первом кадре, как его сапог был надет на левой ноге, а в следующем – уже на правой.

В сцене фильма «Семнадцать мгновений весны», когда Штирлиц вез паспорта Шлага к границе в мае 1945 года, играла песня в исполнении французской певицы Эдит Пиаф, которая на самом деле впервые была исполнена в 1959 году. В картине «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова можно увидеть, что подъезжающий к остановке автобус имеет номер 413, а вот когда он отъезжает, то его номер изменяется на 478.