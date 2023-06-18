В беседе с журналистами известный российский актер Юрий Стоянов поделился подробностями своей творческой жизни, а также рассказал, как архивные выпуски программы «Городок» получили вторую жизнь благодаря публикации юмористических сценок в социальных сетях.

По словам Стоянова, огромная популярность короткометражных роликов, публикуемая в социальной сети «ТикТок», смогла оживить «Городок». Поскольку юмористическая программа была снята в виде коротких юмористических роликов с хронометражем около минуты, что идеально подходит под современный формат.

Также Стоянов раскрыл некоторые подробности сюжета фильма «Пять процентов», в котором актеру выпала честь играть главную роль. По его словам, после прочтения сценария он понял, что роль главного героя достанется именно ему, поскольку других претендентов, идеально подходящих под образ, просто не найти.

При этом Стоянов заявил, что новая картина должна стать популярной и среди молодого поколения, поскольку в работе над лентой участвуют также молодые знаменитости такие, как Дмитрий Лысенков и Анастасия Ферапонтова.