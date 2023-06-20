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На видеосервисе Wink 20 июня состоится премьера нового комедийного сериала «Ухожу красиво». Роль главного героя исполнил российский актер Владимир Яглыч. Режиссером проекта выступает Миша Поляков, являющийся лауреатом премии «Золотой Орел». Награды были получены за картины «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Время жить, время умирать», «Секреты семейной жизни».

Сюжет сериала рассказывает о полицейском Борисе Фадееве (Владимир Яглыч), жизнь которого пошла под откос: у него проблемы в семье, алкогольная зависимость, состояние депрессии. Если раньше он не хотел брать на себя никакую ответственность в работе, то теперь ежедневно рискует собственной жизнью. Почему главный герой резко решил идти на подвиги и что движет его поступками, зрители смогут узнать при просмотре сериала.

По словам одного из продюсеров проекта и директора видеосервиса Wink Антона Володькина, сериал получился очень ярким и динамичным. И это не просто очередная полицейская комедия. Картина поднимает социально важные сферы, но все это происходит легко и с юмором.

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