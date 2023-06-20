Более 8 лет назад на Первом канале был представлен сериал «Великая», ставший одним из самых затратных проектов в истории российского телевидения. В то время он завоевал сердца зрителей, и теперь фанаты с нетерпением ожидают новых серий.

Одним из главных сюрпризов второго сезона стало замена актрисы в роли императрицы. Юлия Снигирь великолепно исполнила эту роль в первом сезоне, но по неизвестным причинам создатели решили изменить актрису. Новым лицом главного персонажа стала Елизавета Боярская.

Елизавета неустанно готовилась к роли, прочитав десятки исторических книг, изучив биографию Екатерины II и обрисовав повседневную жизнь той эпохи. Она также смело выполняла трюки, примеряла множество неудобных костюмов и даже изучала иностранные языки. Поклонники сериала уверены в ее способностях и уверены, что она справится с этой сложной задачей на все сто.