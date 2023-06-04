У российской примадонны довольно большая семья. Вместе со своими 9-летними двойняшками Лизой и Гарри Алла Пугачева уехала жить в Израиль, при этом у нее есть еще трое внуков от старшей дочери Кристины Орбакайте – двое внуков по имени Никита и Дени, а также единственная внучка по имени Клавдия.

По словам Аллы Борисовны, ее внучка обладает бабушкиным характером, поэтому сама артистка нередко называла Клавдию своей капелькой. Однако поклонники звездного семейства считают, что по мере взросления 11-летняя Клавдия все больше становится похожей на свою маму – Кристину Орбакайте.

По мнению фанатов, внучка Пугачевой как две капли воды похожа на свою маму, единственным различием является более темный оттенок волос и смуглая кожа. Данные особенности Клавдия унаследовала от своего родного отца – предпринимателя Михаила Земцова. При этом внучка звездной бабушки может похвастаться схожими чертами лица и стройной фигурой, в точности как у своей мамы.