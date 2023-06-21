В России состоится премьера анимационного фильма «Как поживаете?» от режиссера Хаяо Миядзаки. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта «Русский репортаж», который занимается прокатом фильма.

Компания пока не раскрыла точную дату выхода фильма в российский прокат, но обещает сообщить о ней в ближайшее время. Пока в интернете отсутствуют любые материалы по этому аниме, зрители видели только постер картины.

Несколько недель назад представители студии Ghibli объявили, что не планируют выпускать трейлеры и рекламные материалы к фильму «Как поживаете?». Ведущий продюсер студии, Тошио Судзуки, заявил, что до выхода фильма в кинотеатрах не будет никакой дополнительной информации о нем. Он отметил, что это решение было принято всей командой студии, основанной Хаяо Миядзаки.

Полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки ” выйдет в международный прокат 14 июля.