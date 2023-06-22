Легендарный фильм советского режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» пересматривает не одно поколение российских зрителей. Всеми любимая комедия не теряет своей актуальности и в наше время. Однако, как и в любых других фильмах, в ней присутствуют так называемые «киноляпы».

Один из «киноляпов» внимательные зрители все же посчитали умышленным, который режиссер оставил в качестве послания и связующего звена между фильмами. Недочет, который, по всей вероятности, был сделан специально, зрители обнаружили в новелле «Наваждение», в эпизоде, где Шурик выходит из библиотеки с книгой в руках. В кадре появляется табличка с графиком работы библиотеки, на которой указано, что выдача книг производится в понедельник, вторник и среду в период с трех часов ночи до шести часов вечера.

Другая же часть «Приключений» под названием «Операция Ы» включает в себя эпизод, где директор торговой базы ругал Труса, который должен был привлечь внимание бабушки. Но он не придумал ничего умнее, чем среди ночи спросить, как пройти в библиотеку. «В три часа ночи. Идиот…», – отчитывал его директор.

Но если вспомнить график работы библиотеки из предыдущего фильма, то можно сделать вывод, что режиссер специально акцентировал внимание на этой детали.