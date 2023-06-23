Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START, в Москве начались съемки нового сериала под названием «Последний Богатырь. Наследие», в котором роль молодой Бабы Яги сыграет популярна российская актриса Юлия Пересильд.

Сообщается, что в новом сериале хорошо знакомые российскому зрителю персонажи по прошлым частям кинофраншизы отправятся в очередное путешествие с новыми героями и волшебными существами. Уже известно, что события в сериале будут происходить по прошествии 20 лет после событий последней картины серии.

В новом сериале Иван, роль которого сыграет Виктор Хориняк, в возрасте 50 лет занимается воспитанием двух дочерей. Одна из девушек по имени Софья, роль которой исполнит Эвелина Мазурина, осваивает искусство колдовать, а ее сестра Марья, которую сыграет Арина Рожкова, осваивает богатырское дело. Колдун Северин посещает Белогорье и предсказывает грядущее бедствие, для предотвращения которого сестры должны отправиться назад во времени и спасти своего собственного отца Ивана, проживающего в Москве 2017 года.