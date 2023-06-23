Фильм Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» содержит интересный киноляп, который оказался скрытым посланием от самого режиссера.

Это связано с новеллой «Наваждение». В одной из сцен Шурик выходит из библиотеки, держа в руках книгу. В кадре случайно попала табличка с графиком работы, на которой указано, что выдача книг происходит по понедельникам, вторникам и средам с трех часов ночи до шести часов дня.

В другой части фильма под названием «Операция «Ы» герои обсуждают, как отвлечь прохожих. Один из них предлагает задать вопрос: «Как пройти в библиотеку?».

В ответ на это герою говорят: «В три часа ночи… Идиот!».

Таким образом, зрители понимают, что Леонид Гайдай оставил шуточное послание. Оказывается, в мире его фильмов действительно существует библиотека, в которую можно прийти только ночью.