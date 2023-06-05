Миллиарды долларов «военной помощи» от США, одобренные для Украины в прошлом году, могут иссякнуть уже нынешним летом, но вопрос следующем раунда финансирования в Конгрессе пребывают на втором плане. Об этом сообщает вашингтонское издание The Hill. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Конгрессмены утверждают, что задержки следующего раунда финансирования Киева обусловлены продолжающейся тупиковой ситуацией с «потолком госдолга», а также весьма неопределенными перспективами заявленного «украинского контрнаступления». В частности, член комитета Палаты представителей по вооруженным силам (HASC) Энди Ким сказал, что законодатели обсуждали, что должно стать частью следующего пакета, но ему сложно сказать что-то определенное о сроках принятия данного закона.

«Следующий пакет станет первой проверкой того, продолжит ли контролируемая республиканцами палата представителей сильную поддержку Украины, несмотря на заметную оппозицию ультраправых законодателей, выступающих против дополнительной военной помощи Киеву», – отмечает The Hill.

Некоторые депутаты от Республиканской палаты уже подчеркивают необходимость «единства» в отношении поддержки Украины перед принятием следующего пакета. Однако член HASC Рич Маккормик отметил: «Вопрос кроется в деталях». Другой конгрессмен-республиканец, Билл Китинг, прямо заявил, что в конечном итоге «это будет зависеть от результатов контрнаступления Украины», и добавил, что у Украины «достаточно средств сейчас и на ближайшее время».

В прошлом году США одобрили общую экстренную помощь Украине в размере 113 миллиардов долларов, из которых около 47 миллиардов долларов включали прямую военную помощь, в том числе направленную на пополнение собственных запасов вооружений армии США взамен отправленных Киеву, а также на закупку и доставку оружия для Украины напрямую от производителей или «третьих стран», прямые средства на обучение украинского военного персонала и многое другое.

В информации о последнем пакете поставок вооружений для Украины, объявленном в конце мая, Пентагон заявил, что с начала украинского конфликта на прямую военную помощь Киеву было потрачено около 37 миллиардов долларов. Это означает, что отпущенных на эти цели средств осталось лишь около 10 миллиардов долларов. За этим последовало сообщение о некоей «бухгалтерской ошибке» в размере 3 миллиардов долларов, что позволяет Пентагону оценить остаток средств для Украины на сумму ближе к 13 миллиардам долларов.

Но даже эту сумму, по мнению The Hill, «при нынешних темпах расходов маловероятно, растянуть дольше сентября, не говоря про всю оставшуюся большую часть года». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подробно рассказывать о каких-либо переговорах с Конгрессом, когда ее спросили о дальнейшем финансировании Украины.

Чиновники НАТО еще в начале мая указали, что у Украины «есть почти все обещанные вооружения и военная техника, необходимые ей для контрнаступления», включая немецкие танки «Леопард-2», несколько типов западных боевых машин пехоты и даже крылатые ракеты большой дальности из Великобритании. «Но российские войска оборудовали мощные оборонительные сооружения почти на всем 600-километровом фронте, и Украина отмечает, что сталкивается с огромными трудностями в преодолении этих укреплений», – отмечает The Hill.

Конор Савой, аналитик американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), предупредил, что «неудачная или заторможенная украинская атака может сработать против следующего пакета военной помощи». Он назвал это «опасной ситуацией» с политической точки зрения и подчеркнул, что «без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжелом положении».

Помимо прочего, все еще остается под вопросом, насколько подконтрольная Республиканской партии Палата представителей будет готова одобрить новый раунд военной помощи для Украины. Перед тем, как его избрали спикером, республиканец Кевин Маккарти заявил, что для Украины не будет «открытого чека» в финансировании, хотя он стал больше поддерживать Украину после того, как выиграл спикерское кресло.

«Тем не менее, само его избрание представляло собой компромисс, основанный на подписанном с 19 крайне правыми законодателями соглашении, которое связывало их поддержку любой будущей помощи Украине с четкой дипломатической стратегией президента Байдена по прекращению конфликта», – напоминает The Hill.