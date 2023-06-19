В продолжающемся конфликте и Украина, и Россия стремятся оснастить свои армии небольшими дронами-квадрокоптерами, и обеих сторон разные подходы к решению этой задачи. Свои оценки применения квадрокоптеров на современном поле боя изложил в интернет-издании «1945» (19FortyFive) британский военный обозреватель Дэвид Хэмблинг. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Небольшие беспилотники стали заметной частью военных операций Украины уже вскоре после начала российской СВО. В западных СМИ многократно демонстрировалось, как эти дроны-квадрокоптеры добывают разведданные, обнаруживают вражеские подразделения, наводят на них артиллерию, а также нередко сами сбрасывают гранаты.

«Однако большая часть этих приобретений Украины была осуществлена не по каналам прямой военной помощи от Запада, а через волонтеров и некоммерческие организации. Китайская компания DJI – ведущий мировой производитель линейки квадрокоптеров Mavic, – не разрешает продавать их ни в Россию, ни в Украину, поскольку они не одобряют использование своей продукции в военных целях. Впрочем, обе стороны конфликта получают эту технику обходными путями, поскольку она широко доступна в коммерческой торговле», – отмечает Хэмблинг.

По данным «Украинской правды», только самые три крупные некоммерческие организации, не считая многих других, приобрели более 10 000 квадрокоптеров для украинских сил в 2022 году. В основном это дроны DJI Mavics и Autel, но также закупались и другие модели, в том числе сотни квадрокоптеров Skydio американского производства. Модель Skydio 2+ – «мощная машина с 27-минутным временем полета, и она продается по цене около 1100 долларов», – указывает обозреватель 19FortyFive.

В марте 2023 года Верховное командование Украины объявило о формировании 60 новых «ударных рот беспилотников», показав, что они всерьез относятся к малым дронам. До этого украинский процесс оснащения войск этой техникой «был хаотичным, но эволюционным», отмечает Хэмблинг. Пользователи и волонтеры разработали массу разнотипных конструкций дронов и аксессуаров к ним, такие как распечатанные на 3D-принтере механизмы для сброса гранат.

«В итоге Украина вышла из этого запутанного процесса, создав крупнейшие в мире силы беспилотных летательных аппаратов, которые обучили около 10 000 операторов дронов. Но в дальнейшем сказалось усиление радиопомех со стороны российских войск, а это означает, что украинские потребительские беспилотники больше не смогут действовать сколь-нибудь эффективно. Теперь внимание ВСУ, вероятно, будет сосредоточено на дронах военного уровня», – пишет британский обозреватель.

Он также отмечает: первенство в активном военном применении потребительских дронов-квадрокоптеров принадлежит все же не ВСУ, а их первым противником в украинском конфликте – ополчениям ЛНР и ДНР, которые использовали эту технику еще с 2014 года.

В настоящее время российские силы, задействованные в СВО, используют те же дроны китайского производства DJI и Autel, что и украинцы. Эта техника в большинстве случаев была куплена не только благотворительными группами, но нередко и членами семей российских военнослужащих.

«Российские официальные лица утверждают, что воинские части могут приобретать дроны DJI просто по запросу своих командиров, но на местах это, похоже, далеко не так», – отмечает Хэмблинг. В качестве подтверждения он приводит оценку Сэмюэла Бендетта, авторитетного эксперта по российским беспилотным системам, сотрудника американских аналитических центров CNA и CNAS: «Добровольцы по-прежнему являются основным поставщиком квадрокоптеров для российских сил. Похоже, Минобороны России хотело бы, чтобы его солдаты думали, что они могут запросить квадрокоптер по официальным каналам, но неясно, насколько это используется в действительности».

Бендетт отметил, что приобретать квадрокоптеры в России становится все более проблематично. Российская Госдума разрабатывает новые законы, ограничивающие импорт дронов – из-за опасений, что они могут быть использованы террористами. Это уже вызывало обеспокоенность у групп добровольцев, пытающихся приобрести беспилотники для российских войск.

«Проблема может быть решена, если Россия сможет создать собственные беспилотники, способные конкурировать с Mavic или Skydio. Оборонные подрядчики «Алмаз-Антей» объявили в мае, что будут производить более 2000 квадрокоптеров «Добрыня» в месяц. Однако российские компании часто завышают требования, и неясно, сможет ли «Алмаз-Антей» их выполнить», – считает Бендетт.

«Необходимо все еще отыскать баланс между доступными системами и более функциональными. В новом отчете британского аналитического центра RUSI говорится, что Украина ежемесячно теряет 10 000 дронов. Некоторые утверждают, что это показывает, что потребительские квадрокоптеры слишком уязвимы для современного поля боя, и нужны более устойчивые к помехам дроны, специализированного военного образца. Другие будут утверждать, что дроны будут потребляться так же, как и боеприпасы, поэтому они должны быть дешевыми и одноразовыми. В том, как будет развиваться дальнейшее внедрение малых дронов в войска, можно сказать точно лишь одно: никто уже не захочет вступать в военный конфликт без собственных глаз в небе», – заключает обозреватель 19FortyFive.