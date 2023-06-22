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Генеральный директор “Первого канала” Константин Эрнст ранее анонсировал возобновление съемок шоу “Давай поженимся” 19 июня, однако ведущая этой программы Роза Сябитова сообщила, что ничего об этом не знает.

По ее словам, предложений от первого канала она не получала, никакой информации о новых съемках тоже.

“Тут я не в курсе событий совсем”, сообщила Сябитова.

На вопросы о самом шоу она отвечать не стала, предложив получить ответы непосредственно в пресс-службе “Первого канала”.

Напомним, что с февраля прошлого года программа “Давай поженимся” не выходит на телеэкраны. В то же время “Первый канал” опровергает всевозможные слухи об окончательном закрытии шоу.

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