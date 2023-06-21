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В петербургском мюзикле «Алмазная колесница», созданном на основе одноименного произведения Бориса Акунина, больше не будет звучать песня группы «Кино» «Звезда по имени Солнце». Соответствующее решение было вынесено Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отметим, что ООО «Национальное музыкальное издательство», владеющее правами на песню группы «Кино» «Звезда по имени Солнце» выиграло судебный иск о нарушении авторских прав у ООО «Алмазная колесница», ООО «Мейкерс Лаб» и Ирины Афанасьевой — создателей мюзикла «Алмазная колесница».

Суд запретил ответчикам использовать в вышеупомянутом мюзикле композицию группы «Кино», а также обязал их выплатить 1.4 миллиона рублей компенсации истцу в качестве морального ущерба.

Исходя из искового заявления, в мюзикле неоднократно звучала композиция «Звезда по имени Солнце», соавтором которой являлся Виктор Цой. Несмотря на то, что создатели мюзикла обращались за лицензией на использование данной песни в постановке, они получили отказ. Однако композицию все же решили включить в мюзикл, ведь это было условием Бориса Акунина, который выдал разрешение на постановку мюзикла по его произведению.

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