На городской площади Альметьевска появилась наряженная елка. Традиционная новогодняя красавица была установлена в разгар лета в связи с началом съемок 10 части новогодней комедии «Елки».

Соответствующие видеокадры опубликовал глава района Тимур Нагуманов в своем Телеграм-канале. «Выпал снег у нас. Как вам такая движуха в городе? В Альметьевске сегодня почти Новый год… Альметьевск опять зажигает», – прокомментировал свой пост чиновник.

Съемочный процесс происходил около общественного центра «Альмет». На площади была наряжена елка, и даже был устроен настоящий снегопад.

«Елки-10» – предстоящая новогодняя картина режиссеров Александры Лупашко и Сергея Наумова. Продюсером шоу является Евгений Кулик. Данная картина станет десятой частью серии фильмов с одноименным названием, не считая спин-оффа «Елки лохматые», который вышел в 2014 году. Премьера комедийного фильма должна традиционно состояться в декабре, в преддверии Нового года.