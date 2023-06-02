Июнь порадует киноманов выходом сразу нескольких сериалов и фильмов. Ожидается появление на экранах комедийного сериала под названием «Бэби-тур». Сюжет рассказывает о россиянках из провинции в интересном положении, решивших обеспечить своих будущих детей американским гражданством. Для этого они полетят в США на роды. Дата премьеры – 1 июня.

Поклонники сериала «Два холма» дождались выхода его второго сезона, который стартует 6 июня. События в сериале – фантастические, повествуют о городе, который населяют только представительницы прекрасного пола.

Драматическое шоу в главной роли Лили-Роуз Депп под названием «Идол» появится в эфире 6 июня. Психологический детективный сериал, основанный на реальных событиях, «Переполненная комната» появится на экранах 9 июня. Главную роль исполнит Том Холланд.

Долгожданное продолжение шоу «Ведьмак», снятое по мотивам саги Анджея Сапковского, должно выйти 29 июня. В этом сезоне зрители в последний раз увидят Генри Кавилла в роли Геральда из Ривии. Отмечается, что после третьего сезона актер решил покинуть проект.