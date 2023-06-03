Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Институт развития интернета (ИРИ) распределил гранты на общую сумму в 10,3 миллиарда рублей. Финансирование получат такие проекты, как сериал «Слово пацана», тревел-шоу с незрячим блогером, проект о специальной военной операции и шоу с дипфейком Илона Маска.

Согласно сообщению пресс-службы ИРИ, финансирование также получат сериалы «Столыпин», «Изгои», «Громыко. Господин Нет», «Эль Русо» и «Фул хаус», триллер по мотивам произведения Александра Биляева «Остров профессора Доуэля», игры «Василиса и Баба Яга» и «Три богатыря и волшебный град», квест «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, около 80% всех заявок, которые дошли до отборочного этапа очной защиты, получат финансовую поддержку. Гореславский подчеркнул, что в этом году финансирование получит большое количество молодых команд, которые создают интересные проекты об ученых, педагогах и наставниках.

Вам может понравиться

РВ: Боевики «РДК» пытаются прорваться в Белгородскую область, ВС РФ встретили их с боем

Утром 1 июня боевики РДК (запрещенная в РФ террористическая организация) пытались совершить прорыв в Белгородскую область при поддержке украинских Вооруженных сил, передает портал “Русская весна”. Они опубликовали очередное хвастливое видео,

Как за 12 лет изменилась Шах-султан из «Великолепного века»

В турецком сериале «Великолепный век» среди сестер султана Сулеймана стоит отдать должное именно Шах-султан. В сериале героиня отличалась особым умом и коварством. Ей даже удалось заставить султана выслать Хюррем на

Сенатор от ДНР Никонорова: цель НАТО – не победа Украины, а убийство славян по обе стороны конфликта

Североатлантический альянс вкладывает деньги в конфликт на Украине, чтобы достичь своей главной цели – уничтожить как можно больше славян по обеим сторонам линии фронта, заявила сенатор Совфеда от ДНР Наталья