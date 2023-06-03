Институт развития интернета (ИРИ) распределил гранты на общую сумму в 10,3 миллиарда рублей. Финансирование получат такие проекты, как сериал «Слово пацана», тревел-шоу с незрячим блогером, проект о специальной военной операции и шоу с дипфейком Илона Маска.

Согласно сообщению пресс-службы ИРИ, финансирование также получат сериалы «Столыпин», «Изгои», «Громыко. Господин Нет», «Эль Русо» и «Фул хаус», триллер по мотивам произведения Александра Биляева «Остров профессора Доуэля», игры «Василиса и Баба Яга» и «Три богатыря и волшебный град», квест «Петя и Волк: Дело об артефакте приключений».

По словам генерального директора ИРИ Алексея Гореславского, около 80% всех заявок, которые дошли до отборочного этапа очной защиты, получат финансовую поддержку. Гореславский подчеркнул, что в этом году финансирование получит большое количество молодых команд, которые создают интересные проекты об ученых, педагогах и наставниках.