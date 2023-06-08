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Очередное заседание суда, в ходе которого стороны будут бороться за наследство знаменитого советского композитора, поэта и певца Александра Градского, должно пройти уже 8 июня. Многочисленные родственники композитора, который умер еще в конце ноября 2021 года, не смогли договориться миром о распределении наследства.

После смерти Градского оказалось, что он успел официально расписаться со своей молодой гражданской супругой. Вместе с Мариной Коташенко, которая была младше композитора на целых 35 лет, он прожил около двух десятилетий. За это время женщина успела родить ему двух сыновей.

Сразу после кончины своего мужа Марина вывезла из их общей московской квартиры наличные в сумке в свой загородный дом, расположенный в Апрелевке. Однако сумку с деньгами, которые вдова спрятала у себя под кроватью, украли грабители. Сообщается, что в сумке было около 100 миллионов рублей.

Также среди претендентов на наследство Градского присутствуют его старшие дети – Даниил и Мария, а также вторая жена Ольга Фартышева, с которой композитор развелся еще в нулевых. Теперь между всеми родственниками идет нешуточная судебная борьба за наследство, которое оценивается экспертами примерно в миллиард рублей.

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