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«Дыхание» – фильм, который сейчас выходит на экраны и рассказывает историю отважного российского врача, который спасал жизни пациентам, борясь с коронавирусом в самые первые месяцы пандемии. Журналисты из «РИА Новости» рассказали, почему этот фильм стоит посмотреть.

Фильм «Дыхание» не только передает реальные события, которые потрясли весь мир в 2020 году, но также является своего рода признанием и благодарностью врачам, которые защищали нашу планету от угрозы коронавируса. Идею создания этого фильма предложил Алексей Троцюк. Он рассказал, что решил снять этот фильм, чтобы почтить свою мать, которая уже более 50 лет работает в медицине и в период пандемии, несмотря на опасность для своей жизни и здоровья, всегда находилась на передовой в одной из больниц.

Режиссером фильма стал Роман Каримов. Он поделился, что в процессе съемок пришлось немного переработать сценарий, который постепенно отошел от жанра драмы и приобрел черты триллера.

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