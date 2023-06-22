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Режиссер Джеймс Мэнголд в беседе с Variety сообщил, что разочарован решением создателей третьей части фильма «Дэдпул» о возвращении к жизни персонажа Росомахи после его гибели в картине «Логан».

Мэнголд заявил, что в глубине души он также хотел бы оставить все как есть, но прекрасно понимает, что киноиндустрии всегда должен быть новый Росомаха. Герой может всегда воскреснуть в новом образе, например, детского Росомахи или мультяшного Росомахи. По его словам, создатели фильмов про супергероев попытаются «выжать из этой тряпки столько жидкости, сколько смогут».

Напомним, что картина «Дэдпул 3» станет уже десятым фильмом, в котором актер Хью Джекман будет играть роль Росомахи. Впервые данного персонажа актер сыграл еще в далеком 2000 году в картине под названием «Люди Икс». При этом последнюю роль Росомахи Хью Джекман исполнил в фильме 2017 года под названием «Логан» режиссера Джеймса Мэнголда, где главный герой погибает. Поэтому появление Росомахи в новой части «Дэдпула» вызвало определенное недоумение со стороны фанатов серии.

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