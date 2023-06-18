Netflix выпустил первый промо-ролик предстоящего сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Этот сериал является экранизацией популярного аниме, транслировавшегося в 2005 году. Исходя из тизера мы узнаем, что премьера шоу состоится в 2024 году. А из видеоряд представляет собой демонстрацию четырех стихий.

Также Netflix продемонстрировал главных героев сериала, среди которых можно увидеть Аанга, Катара, Сокка и Зуко.

Отметим, что действия сериала «Аватар: Легенда об Аанге» будут разворачиваться в фантастическом мире, в котором живут люди, волшебные животные и духи. Все люди разделены на четыре народа: племя воды, воздушные кочевники, огненный народ и царство земли. Сюжет представляет собой историю Аанга, которому подвластны все стихии. Среди них: огонь, вода, воздух и земля. Шоу будет повествовать о противостоянии 12-летнего главного героя и его верных друзей и главного антагониста – хозяина огня, который является виновником столетней кровопролитной войны.