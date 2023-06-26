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Популярная российская певица Полина Гагарина призналась, что похудение ей далось очень непросто. Чтобы обрести нынешние формы, исполнительница приложила массу усилий. И сейчас она очень довольна результатом.

По словам Гагариной, обрести стройную фигуру она смогла без помощи какого-либо хирургического вмешательства. Чтобы похудеть, исполнительница целые дни проводила в спортзале, придерживалась правильного питания и соблюдала режим сна.

Полина Гагарина также рассказала, что дважды носила под сердцем ребенка. Причем во время своего интересного положения она набирала по 30 кг. И после родов ей приходилось скидывать лишний вес. Певица отметила, что ее маленькая от природы грудь во время беременности вырастала до восьмого размера. «Я вообще не понимала, что больше — живот или грудь», – подчеркнула певица.

Отметим, что Полина Гагарина является матерью двоих детей. В первом браке от актера Петра Кислова певица родила сына Андрея, которому исполнилось уже 15 лет. А от фотографа Дмитрия Исхакова Полина родила дочку Мию. Сейчас девочке уже 6 лет.

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