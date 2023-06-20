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Российская певица Зара во время общения с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала, почему ее не взяли на первом кастинге шоу «Фабрики Звезд». По словам исполнительницы, она хотела попасть в это шоу, чтобы обрести известность, ведь о ней знали немногие и только лишь в Санкт-Петербурге.

Первый раз она прошла до финала кастинга «Фабрики Звезд», где исполнителей оценивало уже звездное жюри. По словам Зары, члены жюри в составе Аллы Пугачевой, Максима Фадеева и Игоря Матвиенко не разглядели в ней артистку. «Они сказали: «Вы очень талантливы, но настолько скромны, что не очень подходите к нам в проект», — поделилась Зара.

Повторные пробы в телепроект «Фабрика Звезд» Заре удалось уже пройти. Она рассказала, что ей лично позвонил продюсер Виктор Дробыш и пригласил на кастинг. Певица рассказала, что на пробах было много ныне известных артистов, которые не смогли пройти кастинг, а теперь получили мегапопулярность. Зара вспомнила, что на кастинге встретила Ивана Дорна, который пришел в лыжном костюме.

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