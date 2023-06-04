Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов в возрасте 47-лет второй раз стал отцом. Его сын по имени Марк появился на свет при помощи суррогатной матери. Также у певца есть дочь Стефания и дочь супруги от первого брака по имени Ольга, которую Маликов считает родной. Подробностями воспитания своего маленького сына Маликов поделился в интервью с Натальей Подольской.

По его словам, он не может быть строгим отцом, поскольку очень трепетно относится к малышу, в отличии от своей супруги, которая может категорически запрещать их сыну определенные вещи. Дмитрий Маликов признался, что в сознательном возрасте появление малыша в семье воспринимаешь совершенно иначе, нежели в молодости.

Российский певец уверен, что необходимо оставаться строгим папой, но в то же время поддерживать постоянную связь «отец-сын». Однако в его семье так получается не всегда, поскольку супруга Лена играет роль более строгого родителя.

Сестра Стефания довольно хорошо относится к своему младшему брату, несмотря на значительную разницу в возрасте, но не всегда понимает методы воспитания родителей, рассказал Маликов. Певец признался, что малыш смог выселить его из спальни, поскольку не может спать в одиночестве.