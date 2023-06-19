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Американский певец и музыкант Принс Роджерс Нельсон, более известный как Принс, получил невероятную популярность в 80-е годы ХХ века. И сейчас по всему миру, даже после своей смерти, Принс остается кумиром миллионов поклонников.

Как сообщает CNN, недавно на аукцион была выставлена первая демозапись Принса, записанная еще в 1976 году. Она была записана на пластинку и хранилась у первого музыкального руководителя, с которым артист заключил контракт. Именно песни с этой демо-версии позже сделали Принса знаменитым на весь мир.

Отмечается, что данная пластинка выставлена на аукционе «Чудеса современной музыки». На ней есть неизданные исполнителем версии песен Just As Long as Long as We’re Together и My Love is Forever. Также есть композиция, которая никогда не издавалась. Она называется Jelly Jam.

Стоит отметить, что «демка» была записана в студии Sound 80 Studios в Миннеаполисе. Принсу было всего 18 лет, когда он создал этот альбом. Стоит отметить, что артист самостоятельно спел данные треки сыграл и сделал аранжировку.

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