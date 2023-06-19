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На российском рынке новых автомобилей появилась новая модель – седан Jetta VA3, специально разработанная для китайского рынка немецким автомобильным концерном VW.

Поскольку прямые поставки автомобилей немецкого производства были остановлены после начала спецоперации китайская модель может стать неплохой альтернативой предложениям от частных дилеров, которые закупают европейские автомобили в рамках параллельного импорта.

Стоимость китайской новинки на российском рынке составляет около 2 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получает автомобиль в базовой комплектации с атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и автоматической коробкой передач на шесть передач.

Средний расход топлива автомобиля Jetta VA3 в комбинированном цикле составляет 7,3 литра на сто километров пути. Несмотря на обилие конкурентов в данном ценовом сегменте, преимущественно и автомобилей китайского производства, эксперты уверены, что спрос на новый седан в России будет хорошим.

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