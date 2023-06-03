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Певица Пелагея поделилась с фанатами своими свежими фотографиями из пятизвездочного отеля в Кисловодске, где артистка проходит недельный курс детокса.

На своей страничке в социальной сети Пелагея сообщила своим поклонникам, что провела неделю в Кисловодске, где она соблюдала правильное питание, посещала оздоровительные процедуры и употребляла минеральные воды Кавказа. После недели детокса 36-летняя певица поделилась своими снимками с поклонниками, которые пришли в восторг от увиденного.

Фанатов артистки удивило, что настолько разительные изменения в лучшую сторону прошли за такой короткий срок в одну неделю. Один из поклонников написал, что бывшая жена хоккеиста Ивана Телегина, вероятно посещала не только оздоровительные процедуры, но и воспользовалась услугами косметологов, чтобы «сделать себе губы».

Пелагея выложила свои снимки, сидя за столом в ресторане отеля. Артистка предстала перед своими фанатами в контрастной блузке с вечерним макияжем и красивой укладкой.

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