Народный артист России Олег Газманов резко отреагировал на высказывание основателя «Русской Медиагруппы» Владимира Киселева о продажном патриотизме. По словам Киселева, Газманов имеет миллионы на песнях патриотического характера, однако зону спецоперации он ни разу не посетил. Он подчеркнул, что певец в такой способ просто «наживается на ситуации в стране». Также Киселев подверг критике и продюсера Игоря Матвиенко, обвинив его в корыстном патриотизме.

Газманов резко ответил на слова Киселева, подчеркнув, что такой негатив в его адрес совершенно не обоснован. Он пишет свои песни от души, не думая о заработках. Певец порекомендовал бизнесмену самостоятельно написать песню, под которую народ на протяжении 35 лет будет петь хором.

Артист также рассказал о своей денежной премии от ФСБ России за композицию «Погранзастава», которую он передал семье погибших пограничников. «Когда я должен ехать на передовую, сколько мне надо выступать в госпиталях — я как-нибудь сам решу», – зарезюмировал Газманов.