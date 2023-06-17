ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Народный артист России Олег Газманов резко отреагировал на высказывание основателя «Русской Медиагруппы» Владимира Киселева о продажном патриотизме. По словам Киселева, Газманов имеет миллионы на песнях патриотического характера, однако зону спецоперации он ни разу не посетил. Он подчеркнул, что певец в такой способ просто «наживается на ситуации в стране». Также Киселев подверг критике и продюсера Игоря Матвиенко, обвинив его в корыстном патриотизме.

Газманов резко ответил на слова Киселева, подчеркнув, что такой негатив в его адрес совершенно не обоснован. Он пишет свои песни от души, не думая о заработках. Певец порекомендовал бизнесмену самостоятельно написать песню, под которую народ на протяжении 35 лет будет петь хором.

Артист также рассказал о своей денежной премии от ФСБ России за композицию «Погранзастава», которую он передал семье погибших пограничников. «Когда я должен ехать на передовую, сколько мне надо выступать в госпиталях — я как-нибудь сам решу», – зарезюмировал Газманов.

Вам может понравиться

Коротченко объяснил слова Подоляка о «тестировании» контрнаступления ВСУ

Главные свои силы, подготовленные к контрнаступлению, ВСУ задействуют ближе к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Так он оценил заявление советника главы ОП Михаила Подоляка о

Toronto Star: солдаты ВСУ жалуются на тяжёлые условия службы

Боевой дух в рядах украинской армии продолжает падать. Очередное подтверждение тому публикует канадское издание Toronto Star. Выдержки из материала приводит “Лента.ру”. Корреспонденты канадского СМИ побеседовали с несколькими военнослужащими ВСУ. Один

Бывший эксперт Пентагона: США могут заставить Зеленского признать потерю территорий

У США и НАТО нет причин враждовать с Москвой, поскольку там понимают, что Россия не вынашивает агрессивных планов насчёт Европы, а украинский конфликт был спровоцирован Западом. Кроме того, США при