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Российский певец Филипп Киркоров выставил себя на посмешище из-за наряда, который он выбрал для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ – 2023). Артист отдал предпочтение очень необычному наряду, который раскритиковали многие пользователи Сети. Певец продемонстрировал видео в выбранном костюме в одной из популярных социальных сетях. Но подписчики артиста жестко раскритиковали его одеяние, назвав Киркорова «чучелом огородным» и «жалким зрелищем».

Стоит отметить, что на опубликованных кадрах можно увидеть Киркорова в черном брючном костюме, на который были прикреплены белые самолетики из бумаги. На ногах у певца были надеты черный ботинки. Голову украшала белая широкополая шляпа, а на глаза были надеты темные солнцезащитные очки в белой оправе.

По словам Киркорова, данный костюм был создан американским модельером и креативным директором дома моды Louis Vuitton Вирджилом Абло. Стоит отметить, что знаменитый дизайнер умер в ноябре 2021 года.

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