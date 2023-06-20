Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале от 20 июня газета Independent, на лондонском аукционе Sotheby’s Old Masters будет выставлена на продажу картина Рубенса, последнее официальное упоминание о которой датировано 1730 годом.

Речь идет о картине под названием «Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела». Последнее официальное упоминание о картине встречается в коллекции генуэзских покровителей художника еще XVIII века. В информационном поле картина появилась еще 15 лет тому назад, однако тогда она была продана текущему владельцу, как работа французского художника Лорану де ла Иру.

Однако после проведенной экспертизы владелец смог выяснить, что подлинным автором картины является Рубенс. По словам сопредседателя отдела Old Master Paintings Worldwide на Sotheby’s, прекрасно сохранившаяся композиция является ярким примером того, что даже имена величайших художников могут затеряться в истории. Оценочная стоимость картины на аукционе составляет 7,6 миллионов долларов.

Вам может понравиться

Gismeteo: Бутылки из-под алкоголя могут представлять опасность для здоровья человека

В бутылках из-под спиртного могут находиться опасные для здоровья и ядовитые вещества. Об этом рассказали ученые Университета Плимута, тщательно проанализировавшие содержимое тары, приобретенной 4-5 лет назад. В 76 из 89

Рогов: в Запорожской области остается много раненых военных ВСУ, умирающих на поле боя

Украинская армия в ходе наступления оставляет на поле боя не только трупы своих боевиков, но и раненых. Многие из них умирают, не дождавшись помощи, рассказал РИА Новости руководитель движения “Мы

«Брэдли» и «Леопарды» раскрыли русским западные военные тайны

Фотографии с подбитыми на Украине танками “Леопард 2” и боевыми машинами пехоты “Брэдли” облетели весь мир, но есть же еще и трофейная бронетехника, которая дает в распоряжение российских военных ценную