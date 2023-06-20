Как сообщает в своем материале от 20 июня газета Independent, на лондонском аукционе Sotheby’s Old Masters будет выставлена на продажу картина Рубенса, последнее официальное упоминание о которой датировано 1730 годом.

Речь идет о картине под названием «Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела». Последнее официальное упоминание о картине встречается в коллекции генуэзских покровителей художника еще XVIII века. В информационном поле картина появилась еще 15 лет тому назад, однако тогда она была продана текущему владельцу, как работа французского художника Лорану де ла Иру.

Однако после проведенной экспертизы владелец смог выяснить, что подлинным автором картины является Рубенс. По словам сопредседателя отдела Old Master Paintings Worldwide на Sotheby’s, прекрасно сохранившаяся композиция является ярким примером того, что даже имена величайших художников могут затеряться в истории. Оценочная стоимость картины на аукционе составляет 7,6 миллионов долларов.