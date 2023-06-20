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В условиях современной киноиндустрии критики утратили свою идентичность. Об этом в ходе большого интервью изданию World of Reel заявил всемирно известный режиссер Квентин Тарантино.

По его словам, в настоящее время имеет значение лишь название сайте, на котором был опубликован материал, при этом совершенно не важно каким авторитетом обладает сам рецензент. Также Тарантино отметил, что он не знает ни одного кинокритика, мнение которого о том или ином фильме ему было бы интересно услышать.

В настоящий момент режиссер работает над своим новым проектом. Главным героем будущей картины является кинокритик, работающий в порнографическом журнале. Тарантино отметил, что данный персонаж напоминает ему Тревиса Бикла, главного протагониста фильма «Таксист», снятого в далеком 1976-м году режиссером Мартином Скорсезе.

Ранее Тарантино рассказал журналистам, что организаторы Каннского фестиваля придумали специальные стикеры для его фильмов, предупреждающие зрителей о чрезмерной жестокости.

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