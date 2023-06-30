В 1978 году вышел легендарный фильм «Мимино» от режиссёра Георгия Данелии. Эта комедия признана одной из лучших в истории Советского Союза и занимает 17-е место по популярности среди всех фильмов советской эпохи. Однако внимательные зрители обратили внимание на киноляп, который вызвал много вопросов.

Сцена, в которой учительница Лали встречает Мимино и его племянника по дороге. В то время Лали несла бидон, и когда главный герой поздоровался с ней, она не ответила. Однако, когда Мимино сделал ей замечание, она обернулась, и в ее руках внезапно появилась красная сумка, которой не было пару секунд назад.

Этот киноляп, скорее всего, связан с логистическими проблемами. Несколько сцен фильма «Мимино» снимались в отдаленных высокогорных деревнях Шенако и Омало. Для доставки съемочной группы были доступны только лошади и вертолеты, и из-за ограничений пространства создатели фильма не могли привезти все необходимые реквизиты на площадку.

«Подстраивать работу над фильмом под расписание вертолетов было невозможно, и вот почему возникли такие неожиданные накладки», – отметили эксперты.