ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 1978 году вышел легендарный фильм «Мимино» от режиссёра Георгия Данелии. Эта комедия признана одной из лучших в истории Советского Союза и занимает 17-е место по популярности среди всех фильмов советской эпохи. Однако внимательные зрители обратили внимание на киноляп, который вызвал много вопросов.

Сцена, в которой учительница Лали встречает Мимино и его племянника по дороге. В то время Лали несла бидон, и когда главный герой поздоровался с ней, она не ответила. Однако, когда Мимино сделал ей замечание, она обернулась, и в ее руках внезапно появилась красная сумка, которой не было пару секунд назад.

Этот киноляп, скорее всего, связан с логистическими проблемами. Несколько сцен фильма «Мимино» снимались в отдаленных высокогорных деревнях Шенако и Омало. Для доставки съемочной группы были доступны только лошади и вертолеты, и из-за ограничений пространства создатели фильма не могли привезти все необходимые реквизиты на площадку.

«Подстраивать работу над фильмом под расписание вертолетов было невозможно, и вот почему возникли такие неожиданные накладки», – отметили эксперты.

Вам может понравиться

Иван Ургант: моя деятельность не противоречит Уголовному кодексу Российской Федерации

Популярный российский актер и телеведущий Иван Ургант высказался по поводу критики окружающих, вызванной новостью об его участии в курсах известного блогера Аяза Шабутдинова. Многим не понравилось, что после приостановки работы

Николай Цискаридзе расскзаал, что закулисье Большого театра – это ад

В самом необычном интервью с Николаем Цискаридзе, знаменитым танцовщиком и режиссером, были затронуты различные темы: любовь и Большой театр, дружба и предательство, детство и старость, жестокость и гибкость, друзья и

Хорватская порномодель Мария Задравец объявлена первой чемпионкой Европы по сексу

Первой чемпионкой Европы по сексу признана звезда порнофильмов из Хорватии Мария Заздравец. Она также оказалась единственной участницей этого турнира, так как технические проблемы не позволили довести его до логического завершения.