В 1984 году вышел в свет культовый фильм советской классики «Любовь и голуби», который был снят режиссером Владимиром Меньшовым. Как и любое произведение, кинолента не обошлась без некоторых недочетов, но многие считают, что некоторые из них были сделаны специально.

Особое внимание зрителей привлекает сцена разговора Василия Кузякина с Александром Михайловым в спортзале, где Василий рассказывает о сверхъестественных способностях экстрасенсов и пришельцах. В этот момент на актере сфокусирован крупный план, где на нем надет стильный синий галстук.

Сначала это может показаться незначительной деталью, однако уже в следующей сцене, когда Раиса Захаровна и Василий прогуливаются по рынку, она рекомендует ему именно такой галстук. Возникновение галстука из будущего может быть списано на невнимательность сценаристов или же можно объяснить этот странный случай удивительным стечением обстоятельств.