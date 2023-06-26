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Сборы фильма «Флеш», главную роль в котором сыграл Эзра Миллер, упали на 73%. Причем супергеройская картина заняла третье место в чарте Северной Америки. Однако фильм даже уступил по сборам лентам «Черный Адам» и «Шазам 2», которые провалились в прокате. При своем бюджете в 200 миллионов долларов, сборы составили всего 210. 9 миллионов.

В свою очередь, «Человек-паук: Паутина вселенных» собрал в США 19.3 миллиона долларов за четвертый уикенд. А вот в мировом прокате он смог собрать 560 миллионов долларов. Фильм «Элементарно» смог собрать только 18.8 миллионов. Аналитики предполагали, что картина даст более высокие сборы.

Комедийный фильм «Без обид» смог выручить в Северной Америке только 15 миллионов долларов в течение первого уикенда. Результат совершенно не оправдал ожиданий аналитиков. Пятерку лидеров на прошлой недели составил фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В мировом прокате он получил 218 миллионов долларов.

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