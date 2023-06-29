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Популярный российский актер и телеведущий Иван Ургант высказался по поводу критики окружающих, вызванной новостью об его участии в курсах известного блогера Аяза Шабутдинова.

Многим не понравилось, что после приостановки работы над новыми выпусками шоу «Вечерний Ургант» артист начал принимать участие в очень сомнительных проектах. В Сети появилось большое количество негативных комментариев касательно участия Урганта в рекламе курса Шабутдинова.

Российский телеведущий принял участие в вебинаре бизнесмена. Во время разговора с блогером Ургант признался, что ничего не понимает в предпринимательской деятельности, поэтому решил разобраться в данном вопросе личным участием в семинаре.

По словам Урганта, в Сети есть огромное количество очень полярных отзывов о деятельности Шабутдинова. При этом артист подчеркнул, что лично столкнулся с тем фактом, что его деятельность, как актера и телеведущего, никогда не противоречила УК РФ, однако у окружающих порой складывалось довольно противоречивые мнения.

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