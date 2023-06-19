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Netflix, стриминг-сервис, представил тизеры будущих корейских проектов в рамках ежегодного мероприятия Tudum.

Второй сезон популярного сериала «Игра в кальмара» пока не имеет определенной даты выхода, но создатели уже поделились списком актеров, задействованных в проекте. Возвращаются Ли Джон-джэ, Ли Бен-хон, Ви Ха Джун и Гон Ю, а к ним присоединятся Им Шиван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын в роли новых участников.

Хотя подробности сюжета не раскрываются, предполагается, что главный герой столкнется со вторым этапом смертельных игр.

Также было анонсировано совместное производство США и Южной Кореи – экранизация научно-фантастического романа Лю Цысиня «Память о прошлом Земли». Шоураннерами проекта стали известные создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

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