Первой чемпионкой Европы по сексу признана звезда порнофильмов из Хорватии Мария Заздравец. Она также оказалась единственной участницей этого турнира, так как технические проблемы не позволили довести его до логического завершения.

Напомним, что первый чемпионат Европы по сексу должен был проводиться в Гетеборге (Швеция), открытие анонсировалось на 8 июня. Однако затем участники пожаловались, что организаторы не хотят платить денежные вознаграждения и отказываются проводить тесты на ВИЧ.

В итоге все участники просто разъехались по домам, а чемпионат сперва приостановили, а затем и вовсе прекратили. Но без победителя он не остался. Мария Заздравец, хорошо известная под псевдонимом Sweet Mary оказалась единственной участницей, успевшей выступить на турнире и поэтому именно она стала первой чемпионкой Европы по сексу.