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Популярная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная своим поклонникам под псевдонимом Глюкоза, отпраздновала свое 37-летие. Соответствующие фотографии в откровенном наряде исполнительница выложила на своей страничке в социальной сети.

Глюкоза предстала перед своими поклонниками в облегающем коричневом платье с большим вырезом на спине и не прикрытой бюстгалтером грудью. Свой образ певица подчеркнула нюдовой помадой, блестящими тенями и черной подводкой, нанесенными на веки. Волосы звезды, остриженные по плечи, были распущены.

Российская исполнительница написала, что с каждым годом становится лучше и лучше, в первую очередь, для самой себя. Глюкоза также поделилась с подписчиками мыслью о том, что в жизни главное сохранить в себе чувство доброты. На опубликованной фотографии можно сравнить насколько певица изменилась внешне за прошедшие годы. Судя по фотографии, можно сделать вывод, что с годами Глюкоза становится только красивее.

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